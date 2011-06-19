На Прикарпатті проходить гуцульський фестиваль

19 червня в селі Верхній Ясенів (урочище «Запідок») Верховинського району Івано-Франківської області розпочався гуцульський фестиваль «Полонинське літо-2011».

Як повідомили УНІАН у Верховинській райдержадміністрації, основна мета фестивалю - вшанування працівників сільського господарства, аби сьогодні для людей «нелегкої професії добрим словом, веселою піснею і запальним танцем принести бажані хвилини величання і змістовного культурного відпочинку».

Керівники обласної ради та облдержадміністрації, району і сільських громад привітали учасників фестивалю, вручили кращим працівникам і газдам нагороди.

За словами начальника організаційного відділу Верховинської райдержадміністрації Василя НАГІРНЯКА, це «барвисте і колоритне гуцульське свято першої полонинської продукції».

«Гуцульське свято «Полонинське літо-2011» прийшло до нас з високогірних смарагдових лук і накриває столи першим літнім ужинком гірської полонинської газдівки (господарства –УНІАН): бринза, сир, вурда, масло, - наголосив В.НАГРНЯК. – Кожен зможе скуштувати ці продукти на здоров’я, бо таких гуцульських наїдків нема ніде в світі. Такими благодатними дарами багата тільки наша карпатська українська земля».

На гостей свята чекає виставка-ярмарок полонинської продукції, виробів декоративно-ужиткового мистецтва регіону Карпат, гуцульські полонинські дійства на виставкових територіях сільських громад 22 сільських рад, святковий концерт за участю мистецьких колективів Гуцульщини і Прикарпаття, гуцульська лотерея, ігри тощо.