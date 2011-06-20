У Луцьку затвердили муніципальний енергетичний план міста.

Як передає кореспондент УНІАН, цей документ відповідає за розвиток міста у сфері енергозбереження та є складовою частиною Плану сталого енергетичного розвитку Луцька.

У повідомленні прес-служби міської ради зазначається, що муніципальний енергетичний план міста визначає стратегічні пріоритети і цілі місцевої влади в сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії в довгостроковому періоді (15 років), покликаний регулювати і координувати діяльність всіх зацікавлених сторін на основі єдиного системного підходу, містить детальну програму дій (зокрема інвестиційну програму) у короткостроковому і середньостроковому періоді (2011-2015 рр.).

У документі також міститься прогноз енергоспоживання загалом у місті і за окремими категоріями споживачів, а також прогноз зростання витрат на виробництво теплової енергії до 2025 року. У ньому враховано також перелік рекомендованих інвестиційних проектів у сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії.

Керівництво Луцька сподівається, що завдяки цьому плану «можна буде говорити на рівних з будь-яким європейським містом щодо впровадження енергоефективних заходів».