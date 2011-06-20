Усі вихідні міліція Києва очікувала теракту

У вихідні в Києві значно підвищилась кількість міліціонерів, які чергували на вулицях і в метро. Офіційно правоохоронці говорили, що півтисячі співробітників додатково вивели на роботу через безліч заходів у столиці (наприклад, з'їзд комуністів, олімпійський день на Майдані), проте джерела у МВС повідомили, що шукали терористів.

"У нас є інформація від нашого керівництва, що якийсь ненормальний погрожував у вихідні влаштувати вибух у метро… Тепер чергуємо тут, дивимося, хто і що підозріле несе, так би мовити, виокремлює з натовпу. У старшого навіть є фоторобот того, хто погрожував, але нам його не роздали", ​​- розповів газеті "Сегодня" співробітник міліції на станції метро "Арсенальна".

На станції "Вокзальна", за словами журналістів, у неділю 19 червня на посту чергували п'ять міліціонерів, троє з яких - бійці внутрішніх військ. На станції метро "Дніпро", яка вважається однією з найбільш малолюдних, також чергували співробітники внутрішніх військ. Про загрозу теракту вони нібито не чули, проте показали фоторобот людини, яку шукали.

Хрещатик і його околиці патрулювали майори і підполковники, що говорить про те, що причини для занепокоєння за порядок у київської міліції були, інакше б таких чинів не відправляли у вихідний день на чергування, пише видання.

"Весь сир-бор почався після того, як до київських міліціонерів звернувся священик. Він повідомив, що до нього на сповідь прийшла людина, яка і розповіла, що планує теракт. За описами батюшки складено фоторобот і міліція намагається встановити особу "терориста", - розповіло джерело в правоохоронних органах столиці.

Натомість офіційно київські міліціонери розповіли, що тривожного сигналу до них не надходило ні по телефону, ні письмово. "Їх, слава богу, немає, і сподіваюся, що не буде", - зазначив головний міліціонер столиці Олексій Крикун. Але в МВС також уточнили, що дійсно введений посилений режим несення служби, і глава відомства дав команду патрулювати вулиці і працівникам центрального апарату. Причина, мовляв, - велика кількість масових заходів.

Нагадаємо, ввечері 19 червня в технічній будівлі станції метрополітену "Хрещатик" сталася пожежа. Через деякий час пролунав вибух, метро заслонило димом, люди розбіглися в паніці. За попередньою версією - вибухнули газові балони.

ТСН