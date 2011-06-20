Кабмін призначив гендиректора Аграрного фонду
19:29, 20 червня 2011Суспільство
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Розпорядження на офіційному сайті
Кабінет міністрів України призначив генеральним директором Аграрного фонду Сергія ХОРОШАЙЛОВА.
Це передбачено урядовим розпорядженням від 20 червня 2011 року № 555-р, текст якого розміщено на офіційному сайті Кабміну.
До призначення С.ХОРОШАЙЛОВ обіймав посаду виконуючого обов`язки гендиректора Аграрного фонду.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 4 квітня 2011 року № 301-р звільнив з посади гендиректора Аграрного фонду Олександра МАРЕНЦЯ, згідно з його заявою.
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