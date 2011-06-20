Журналіст заявляє про переслідування за статті про ВБНОН

Журналіст інтернет-видання "Обозреватель" Анатолій ШАРІЙ стверджує, що міліція розгорнула проти нього кампанію за серію критичних публікацій про діяльність Відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН) і порушила кримінальну справу за фактом хуліганства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Останнім часом проти мене і моїх колег розгорнуто кампанію в ЗМІ щодо розслідувань діяльності ВБНОН Києва і України... Я не можу нічого стверджувати, але я оперую тим, що до розряду збігів віднести досить складно. Наприклад, в даний момент правоохоронці стали активно цікавитися бізнесом моїх друзів. Починається незрозуміла метушня навколо людей, з якими я спілкуюся. По-друге, про справу, відкриту щодо інциденту в «Макдональдсі», я дізнався наступного дня після публікації другої частини статті «ВБНОН плює в обличчя міністра», - сказав А.ШАРІЙ.

У свою чергу начальник Центру громадських зв`язків ГУ МВС України в Києві Володимир ПОЛІЩУК, коментуючи сказане, запевнив, що "приводом для роботи слідчого відділу стали не публікації ШАРІЯ".

"Причиною порушення кримінальної справи за фактом хуліганства (ст. 296 КК України) стала заява київського приватного підприємця громадянина Б., в якого Анатолій двічі вистрілив з травматичного пістолета 1 травня біля фаст-фуду на проспекті Перемоги під час побутового конфлікту, що виник між ними», - сказав В.ПОЛІЩУК. При цьому він зазначив, що вона була порушена ще 5 травня, задовго до публікації журналіста про діяльність ВБНОН.

«Під час розслідування цієї справи за фактом хуліганства слідчий встановив, що громадянин Б. зі своєю дружиною і малолітньою донькою, а також громадянин ШАРІЙ зі своєю дружиною відпочивали в ресторані швидкого харчування. Там голови сімей, вибираючи столик, посварилися і після словесної суперечки вирішили «розібратися» на вулиці", - сказав В.ПОЛІЩУК.