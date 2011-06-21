Генпрокурор: масштаби корупції в Україні загрозливі

Генеральна прокуратура порушила кримінальні справи проти 26 високопосадовців колишнього і нинішнього урядів, половину з яких вже направлено до суду.

Про це сказав генеральний прокурор Віктор ПШОНКА на координаційній нараді з питання «Про першочергові завдання реалізації нового антикорупційного законодавства».

Як повідомили УНІАН в відділі зв’язків із ЗМІ Генпрокуратури, В.ПШОНКА нагадав що “за ініціативи Президента України прийнято пакет антикорупційних законів, які вступають в дію з 1 липня”. За його словами, “масштаби корупції в Україні загрожують її національній безпеці”. Генпрокурор заявив, що активізовано діяльність у боротьбі з корупцією на рівні центральних відомств, зокрема, “порушено кримінальні справи щодо 26 високопосадовців колишнього і нинішнього урядів, половину з них (13) уже надіслано до суду з обвинувальним висновком”.

В.ПШОНКА повідомив, що “загалом поточного року до суду спрямовано 909 кримінальних справ про корупційні злочини, 18 з яких вчинені організованими угрупованнями”. Він зазначив, що майже удесятеро зросла сума відшкодованих збитків, заподіяних зазначеними злочинами (105 млн. грн.). При цьому ген прокурор підкреслив, що “результати роботи правоохоронних органів на цьому напрямі є явно недостатніми і не відповідають реаліям сьогодення”.

За його словами, “попри наявність альтернативної підслідності з розслідування справ про корупційні злочини, органами податкової служби цього року до суду не направлено жодної такої справи, слідчими міліції - лише 8 (1% від загальної кількості), Служби безпеки - 12 (1,3%)”. “Злочинних угруповань з корумпованими зв’язками не викрито майже у половині регіонів”, - додав він. За його словами, “причина цього - у бездіяльності спецпідрозділів у цих регіонах”.

В.ПШОНКА зазначив, що найближчим часом буде доопрацьовано та затверджено на засіданні Національного антикорупційного комітету проект Національній стратегії щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2014 роки. За його словами, “необхідно також продовжити роботу з удосконалення чинного законодавства, і тут ми розраховуємо на потужний потенціал Ради національної безпеки і оборони та підтримку колег у Верховній Раді”.

В.ПШОНКА зазначив, що “під ногами корупціонерів повинна горіти земля”.

“Необхідно керуватися принципами жорсткого і невідворотного покарання корупціонерів незалежно від їх посадового становища”, - додав він.