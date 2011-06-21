Журналісти вимагають притягти до відповідальності міліціонерів

Одеські журналісти вимагають притягнути до відповідальності співробітників міліції за перешкоджання професійній діяльності та перевищення влади.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву оприлюднили сьогодні головний редактор інформаційного агентства «Поряд з вами» Олексій ЯРОСЛАВЦЕВ і адвокат Олександр СЛАВСЬКИЙ.

«Ми не маємо наміру миритися з фактами міліцейського свавілля щодо журналістів і вимагаємо порушення Одеською обласною прокуратурою кримінальної справи за фактом перешкоджання законній професійній діяльності кореспонденту інформаційного агентства Юлії ГОРОДЕЦЬКОЇ», - йдеться в заяві.

За словами О.ЯРОСЛАВЦЕВА, «інцидент, що трапився 9 червня з журналістом нашої редакції, свідчить про перешкоджання міліції в доступі громадян до інформації, у тому числі про діяльність співробітників МВС. Порушуючи закон, вони зірвали журналістську відеозйомку затримання на вулиці Одеси особи, підозрюваної у крадіжці. Більше того, один з членів опергрупи вихопив з рук кореспондентки камерофон і спробував стерти зроблений запис».

У свою чергу Ю.ГОРОДЕЦЬКА уточнила, що «на вулиці Старопортофранківській стала свідком затримання нарядом міліції невідомого чоловіка, який, як виявилося пізніше, підозрювався в крадіжці. До нього підійшли троє міліціонерів у формі і намагалися забрати у міліцейську «Газель», а той впав на землю і почав кричати».

«Як журналіст, у якого завдання редакції знімати все цікаве в Одесі, я відразу ж включила відеокамеру. Спочатку на мене не звертали уваги. Але потім один з офіцерів показав своєму колезі на мене. Той, не представившись, підійшов до мене і вихопив телефон з камерою. Я спробувала пояснити, що журналіст, дію за редакційним завданням. Але людина у формі не реагувала, намагаючись стерти запис, що, до речі, у нього все ж таки не вийшло. В цей час я вирішила записати держномер міліцейської машини. Це збентежило правоохоронця, і він повернув камеру», - розповіла Ю.ГОРОДЕЦЬКА.

«Хочу зауважити, - нагадав відомий одеський адвокат О.СЛАВСЬКИЙ, - що не так давно міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ особисто рекомендував знімати дії міліціонерів. І зрозуміло чому: скоро в Україні буде Євро-2012, приїдуть тисячі іноземців. І їх зустрічі зі співробітниками міліції можуть закінчитися також плачевно. Тому ми оформили офіційні запити до УМВС України в Одеській області та прокуратури Одеської області для перевірки протиправних діянь працівника міліції та законного реагування».

О.ЯРОСЛАВЦЕВ додав, що його і Ю.ГОРОДЕЦЬКУ «вже запрошував на розмову заступник начальника Відділу внутрішньої безпеки міського УВС і повідомив про те, що міліціонер, який зашкодив роботі журналіста, отримає дисциплінарне стягнення. Однак ми вважаємо, що це не той випадок, коли можна говорити про дисциплінарне стягнення».

За його словами, співробітник міліції порушив ст. 171 (перешкоджання професійній діяльності журналіста) і 365 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу, і повинен відповідати за це.

Він також повідомив, що глава підкомітету з питань інформаційного забезпечення інтеграційних процесів Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Ірина ГЕРАЩЕНКО направила запит щодо цього інциденту генеральному прокурору України.