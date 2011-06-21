"Сумигаз" просить Януковича про захист

Працівники ПАТ «Сумигаз» звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням захистити їх від «свавільного» керівника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому листі товариства.

«Ми неодноразово доводили до відома керівників нафтогазової галузі України, що після приходу на посаду голови правління ПАТ «Сумигаз» Костянтина ТАЦЬКОГО у колективі склалася надзвичайно напружена обстановка. Його непрофесійні дії, некомпетентність в управлінні підприємством, байдужість до потреб людей спровокували ситуацію майже повного паралічу на технологічно небезпечному підприємстві», - підкреслюється у листі.

Автори листа вважають, що першим наслідком всього цього стала пожежа котельної у місті Тростянець Сумської області через витік газу.

«Є постраждалі, це - працівники газової служби, які самовіддано кинулися боронити людей і гасити вогонь, проте вони не мали ані спеціального одягу, ані спеціальних засобів ліквідації таких пожеж. І про це у своїх численних зверненнях ми неодноразово сповіщали чиновників всіх рівнів.

Психологічний тиск та переслідування керівників середньої ланки, які довели цих людей до лікарняних ліжок, стали відправною точкою для втрати керованістю виробничим підприємством та ігнорування технологічної дисципліни. Про яку відповідальність з боку майстра чи начальника дільниці можна говорити, якщо людина не впевнена у тому, що завтра її не виженуть з роботи?», - йдеться у зверненні до Президента.

Його автори наголошують, що «під постійний адміністративний прес потрапили люди, які своєю багаторічною самовідданою працею допомагали підприємству пережити найскладніші часи».

«Але сьогодні саме на цих людей сиплються щоденні догани та надходять чіткі сигнали про необхідність звільнити робоче місце для тих, хто приїхав «ставити на коліна» компанію», - зазначають працівники «Сумигазу» і просять В.ЯНУКОВИЧА «захистити нас від свавільного керівника, який своїми безвідповідальними діями та недбалим ставленням до своїх обов’язків не лише спровокував у колективі підприємства конфлікт, а й призвів до трагедії, внаслідок якої постраждали люди».