Київ стоятиме у пробках ще й через Стінга

Британський рок-музикант і актор СТІНГ попросив організаторів свого концерту в Києві забезпечити безперешкодний проїзд містом.

Про це пише газета "Экономические известия" (№103 від 21 червня).

"Містом СТІНГ пересуватиметься на автомобілі представницького класу у супроводі міліції, менеджмент також попросив забезпечити співакові комфортний проїзд без заторів і затримок на світлофорах. Ще одна оригінальна вимога до організаторів концерту - наявність у роздягальні дерева в горщику, трьох торшерів і банкетного столу", - пише газета.

"Охорона в залі має бути одягнена в однакову форму, її співробітники не повинні мати при собі наручників, шпильок, вогнепальної зброї, ножів чи холодної зброї. Всі глядачі перед проходом до залу "оглядатимуться" охоронцями", - пише газета.

Організатори повідомляють, що із СТІНГОМ до Києва приїде його кухар, якому знадобляться троє помічників. Один з них повинен прибути на вантажівці і показати, де можна недорого купити продукти. Ще два помічники з кулінарною освітою знадобляться на кухні.

Під час перебування в Києві артист також попросив забезпечити йому постійну присутність лікаря, наявність кисневого балона і восьми уколів вітаміну В12. Також однією з вимог є присутність в концертному залі швачки.

Всі непродані місця і віддзеркалювані поверхні в концертному залі (вартість квитка на концерт варіюється від 550 до 7,9 тис. грн.) повинні бути задрапіровані чорним покривалом.

Концерт СТІНГА відбудеться 7 липня в Палаці спорту. Він проходитиме у супроводі Національного симфонічного оркестру України під управлінням Сари ХІКС. Киянам артист представить програму Symphonicity, яка ґрунтується на своїх кращих композиціях. Цей концерт проходитиме в рамках світового турне, яке почалося влітку 2010 року.