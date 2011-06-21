У Києві - збройний напад на АЗС
13:23, 21 червня 2011Суспільство
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Злодій викрав з каси 598 гривень
Сьогодні вночі у Києві було скоєно розбійний напад із застосуванням зброї на АЗС.
Як повідомили УНІАН у столичній міліції, о 3.00 по спецлінії 102 надійшло повідомлення про напад на АЗС у Деснянському районі столиці на вулиці Ватутіна.
Попередньо встановлено, що молодий чоловік, віком 25-30 років, увірвався на територію АЗС, зробив два постріли у повітря з пістолета та викрав з каси 598 гривень, після чого втік.
На місці події вилучено дві гільзи, які направлено на експертизу.
Вживаються оперативні заходи щодо встановлення і затримання нападника.
Порушено кримінальну справу за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
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