Україні у середу обіцяють до 30° тепла

Завтра у Карпатах, у східних областях України, а вдень і в Криму та Приазов`ї очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-20°; вдень 23-28°, на Закарпатті та півдні Одещини до 30°; в гірських районах вночі 4-9°, вдень 12-17°.

У Київській області у середу опади не очікуються. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 20-24°, в районі Ялти та Алушти 10-14°, Одеси 17°, в Азовському морі 24-26°, у Дніпрі біля Києва 22°.