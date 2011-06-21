Нафтогаз і Газпром розпочали створення СП

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» приступили до створення спільного підприємства з розробки шельфу Чорного моря.

Про це у вівторок, 21 червня, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН журналістам у Москві, передає РІА Новости.

«Так», - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про те, чи приступили компанії до створення планованого раніше СП з розробки шельфу.

При цьому голова «Нафтогазу» відмовився повідомити терміни завершення процедури створення СП, відзначивши, що ведеться оцінка необхідних інвестицій і витрат.

«Є деякі законодавчі суперечності», - відзначив Є.БАКУЛІН, але пояснив, що вони не стануть перешкодою для створення СП.

Нагадаємо, в грудні 2010 року голова російського газового холдингу Олексій МІЛЛЕР і голова українського Міненерговугілля Юрій БОЙКО домовилися про створення двох спільних підприємств: з видобутку газу з вугільних пластів на території України і з розробки структури Паласа на шельфі Чорного моря.

У березні 2011 року рада директорів ВАТ «Газпром» доручила правлінню холдингу продовжити роботу з Україною зі створення спільних підприємств у сфері видобутку вуглеводнів.