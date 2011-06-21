Відмова віддавати ПДВ "автоматом" не сподобалась лише 6 підприємствам

Тільки шість підприємств з кількох тисяч, яким було відмовлено в праві на автоматичне відшкодування ПДВ, звернулися до суду. По одному з позовів вже прийняте рішення на користь податкової служби. Про це заявив заступник голови Державної податкової служби України Олександр КЛИМЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПС, він нагадав, що відбір претендентів на автоматичне відшкодування проводить спеціальна комп’ютерна програма. «В середньому півтори-дві тисячі платників щомісяця не проходять відбір, бо не відповідають критеріям, визначеним Податковим кодексом. За весь час, поки працює механізм автоматичної компенсації, тільки шість підприємств звернулися з позовом до суду », - зазначив О.КЛИМЕНКО.

На його думку, наведена статистика свідчить про те, що законодавчі вимоги втілені у життя правильно та ефективно, а відбір претендентів на право повернення податку на додану вартість провадиться об’єктивно.

Як повідомлялось, Податковий кодекс визначає низку критеріїв, яким має відповідати підприємство для отримання права на відшкодування ПДВ. Зокрема, одним з найважливішим параметрів є рівень середньої заробітної плати – не менше 2,5 мінімальних зарплат.