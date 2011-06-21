У Сеймі Литовської Республіки відбулась Міжнародна конференція на тему: "Євген Коновалець - громадянин Литви, патріот України. 120 років від дня народження".

Про це УНІАН повідомили у Центрі досліджень визвольного руху.

У вступному слові депутат Сейму Казімерас УОКА наголосив на важливості дослідження спільного історичного минулого Литви і України, як у міжвоєнний період, так і в час радянської окупації литовського та українського народів.

З вітальними словами до учасників конференції звернулись представники Європейського конгресу українців та Конгресу українців Естонії, голова Об’єднання прибалтійських українців, а також представники місцевих громадських організацій і духовенства.

"Проведення конференції на такому високому рівні можливе завдяки пам’яті про українсько-литовську співпрацю, яка розпочалась ще з часів Української Народної Республіки, розвинулась у міжвоєнний період, і продовжилась історією спільної боротьби вояків УПА та Литовського визвольного руху з радянським тоталітарним режимом", - наголосила представник Центру досліджень визвольного руху Марта ГАВРИШКО.

За словами в.о. директора Центру досліджень визвольного руху зазначив Василя СТЕФАНІВА, "Євген Коновалець мав литовський паспорт, уряд незалежної Литви фінансував часописи українських націоналістів, а литовські посли в різних державах сприяли українській визвольній справі. Такі факти співпраці цікаві не лише історикам — вони створюють міцний ґрунт для приязних взаємин наших країн сьогодні".

Учасники міжнародної конференції заслухали ряд доповідей науковців з Литви і України.

Учасниками конференції ініційовано встановлення меморіальної таблички Є.Коновальцю у Каунасі.