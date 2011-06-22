Мер Львова запевняє, що в місті буде спокійно

Мер Львова Андрій Садовий запевняє, що сьогодні у Львові вдасться уникнути повторення сценарію, подібного до подій 9 травня.

«Я думаю, що всі зобов’язані виконувати рішення суду. Я переконаний, що 22 червня можемо спокійно молитись за тих, хто віддав своє життя, хто був закатований», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий у коментарі Радіо Свобода.

Згідно з рішенням окружного адміністративного суду, сьогодні у Львові заборонено проводити масові заходи, окрім офіційних. З позовом звернулись мерія, обласна адміністрація та управління міліції у Львівській області, щоб унеможливити будь-які провокації.