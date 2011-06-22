У Криму чоловік кинувся під поїзд
11:26, 22 червня 2011Суспільство
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Відрізало голову й ноги...
У Феодосії (Крим) чоловік покінчив із життям - ліг на рейки перед поїздом.
Інцидент стався 21 червня на 107 кілометрі залізничної колії, повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.
«Чоловік, 1962 року народження, скоїв суїцид. Вибіг перед поїздом і ліг на колію. Йому відрізало голову й ноги», - йдеться в прес-релізі.
Співробітники міліції проводять розслідування.
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