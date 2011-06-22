У Криму чоловік кинувся під поїзд

У Феодосії (Крим) чоловік покінчив із життям - ліг на рейки перед поїздом.

Інцидент стався 21 червня на 107 кілометрі залізничної колії, повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.

«Чоловік, 1962 року народження, скоїв суїцид. Вибіг перед поїздом і ліг на колію. Йому відрізало голову й ноги», - йдеться в прес-релізі.

Співробітники міліції проводять розслідування.