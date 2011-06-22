На Донеччині за рік стало набагато більше мільйонерів

У Донецькій області, згідно з попередніми результатами кампанії з декларування доходів, одержаних громадянами у 2010 році, чисельність офіційних мільйонерів зросла до 164 осіб, тоді як рік тому їх налічувалося 105.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації Донецької області.

Згідно з повідомленням, серед зазначених громадян 98 осіб є жителями Донецька, 46 - Маріуполя, 7 - Ясинуватої, 6 - Краматорська, по 2 - Горловки і Костянтинівки, по одному - Дзержинська, Макіївки і Слов`янська.

При цьому 120 осіб задекларували дохід від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. і 44 – понад 5 млн. грн. Громадяни задекларували доходи понад 1 млн. грн. від отримання інвестиційного прибутку, уточнили у прес-службі.

За словами голови ДПА у Донецькій області Ігоря УСИКА, «сьогодні продовжується обробка звітності, але ми вже бачимо, що число мільйонерів порівняно з попереднім періодом у регіоні збільшилося, і це є наслідком економічного розвитку, який спостерігається в цілому по країні».