У Липовій Долині вилучено півкіло тротилу

У селищі Липова Долина Сумської області працівники міліції у домогосподарстві 57-річного чоловіка вилучили 570 г тротилу, який зберігався у двох металевих банках.

Як повідомила УНІАН начальник відділу по зв’язках із громадськістю УМВС України у Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, свого часу чоловік відбував покарання за крадіжки.

Зараз міліція з’ясовує, з якою метою чоловік зберігав у себе вдома вибухівку.

Вирішується питання про порушення проти нього кримінальної справи за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).