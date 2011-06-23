На Дніпропетровщині заборонили продаж грибів на ринках

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області сьогодні на засіданні вирішила заборонити продаж на ринках регіону дикорослих грибів і грибів домашнього консервування.

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.

Обласна влада вдалася до такого кроку з метою попередження отруєнь грибами серед населення.

Рішенням комісії фахівці Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства зобов’язані організовувати консультативні пункти на основних в’їздах до лісових масивів.

Також в області будуть оновлені стенди на основних в’їздах до лісів, на яких будуть визначені лісові кордони, описані характеристики їстівних та отруйних грибів, розміщені листівки щодо профілактики отруєнь.

Довідково: У 2010 році у Дніпропетровській області від отруєння дикорослими грибами постраждало 14 людей, у тому числі одна дитина. У 2009 року померло 17 осіб.