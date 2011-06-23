11 енергокомпаній підуть на продаж

Кабінет міністрів України затвердив план розміщення акцій запланованих до продажу цього року 11 енергокомпаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО з посиланням на відповідне рішення, прийняте на засіданні уряду в середу.

«Рішення ухвалено, йдеться про 11 енергокомпаній, які виставляються на продаж», - сказав він.

О.РЯБЧЕНКО також нагадав, що перед тим, як будуть опубліковані оголошення про приватизацію компаній, уряд ще повинен затвердити умови їх приватизації.

Нагадаємо, 11 травня ц.р. Кабінет міністрів передав Фонду держмайна держпакети акцій двох енергогенеруючих і дев`яти енергопостачальних підприємств, які планується продати в 2011 році. Серед них 25% акцій «Дніпроенерго» і 45,1% акцій «Західенерго», а також по 50% акцій «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% акцій «Черкасиобленерго», по 45% акцій «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% акцій «Донецькобленерго», 25,99% акцій «Тернопільобленерго» і 25% акцій «Київенерго».

16 червня О.РЯБЧЕНКО заявляв, що Кабінет міністрів України через півтора-два місяці затвердить конкурсні умови приватизації держпакетів акцій ряду підприємств енергетики. Він також зазначив, що на найближчому засіданні уряду планується затвердити план-графік приватизації акцій енергетичних компаній, які планується виставити на продаж цього року. За його словами, до цього переліку ввійдуть усі енергетичні компанії, про приватизацію яких було оголошено раніше.