Перегляд прогнозу ВВП виглядає обґрунтованим

Керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ вважає обгрунтованим перегляд урядового прогнозу зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 році з 4,5% до 4,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції.

«Перегляд бюджетного цільового орієнтиру ВВП до 4,7% виглядає на сьогодні обгрунтованим», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

При цьому, коментуючи рішення Світового банку щодо покращення прогнозу зростання ВВП України в 2011 році з 4% до 4,5%, він відзначив, що прогноз зростання ВВП на рівні близько 5% на сьогодні є досить реалістичним.

«Прогноз за підсумками року 4,8% або трохи більше не є дуже амбітним» - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що Нацбанк покращив прогноз зростання ВВП в 2011 році до 4,8%.

«Прогноз Національного банку України до кінця цього року 4,8%» - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Що стосується прогнозу інфляції на 2011 рік, то він повідомив, що НБУ орієнтується на прогнозний показник, затверджений урядом - 8,9%.

При цьому В.ЛИТВИЦЬКИЙ відзначив, що, враховуючи травневу інфляцію 0,8%, вірогідність утримати інфляцію на рівні цільового орієнтиру уряду дещо збільшилася.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2011 року з 4% (грудневий прогноз) до 4,5% і погіршив прогноз інфляції до 11,4% (грудневий прогноз — 10,7%), 10% у 2012 році і 7,4% у 2013 році.