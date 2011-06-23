До Дня флоту України пройде парусна регата

У Севастополі і вздовж узбережжя Криму з 24 червня по 4 липня пройде відкрита парусна регата «Кубок Криму-2011» на призи командувача Військово-морських сил України, присвячена Дню флоту України та 228-й річниці Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції представники оргкомітету змагань.

ВМС України будуть представлені шістьма яхтами, Чорноморський флот РФ - чотирма, також чотирма - місто Севастополь, трьома - Маріуполь, двома - Одеса, та по одній - Київ і Саки.

Організаторами регати є командування ВМС України, Севастопольська міськдержадміністрація, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Криму.

Забезпечення вітрильних перегонів здійснюватиме навчальний катер ВМС України «Нова Каховка». На ньому перебуватиме суддівська бригада на чолі з Едуардом ЮРЧЕНКОМ.