Експерти ЄС радять, як приватизувати шахти

Група експертів проекту TACIS "Програма підтримки вугільного сектору" рекомендує Кабінету міністрів України залучити для проведення приватизації державних вуглевидобувних підприємств великі міжнародні банки і консультаційні організації.

Про це йдеться у презентації проекту підсумкового документу «Програми підтримки вугільного сектору», текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

На думку експертів, кожний з таких банків або великих консалтингових компаній міг би відповідати за приватизацію пулу з 10 держшахт. Крім того, для підвищення ефективності процесу приватизації експерти рекомендують створити державне агентство з приватизації стратегічних об`єктів або створити відповідний новий підрозділ при Фонді державного майна

Експерти ЄС відзначають, що під час підготовки до приватизації державні компанії мають бути очищені від неключових активів, а їх заборгованість перед Держбюджетом має бути списана.

Крім того, на думку експертів, у процесі приватизації шахти мають бути виведені зі складу держоб`єднань з отриманням ними статусу самостійної юридичної особи.

Експерти ЄС рекомендують також заборонити внесення приватних інвестицій у державні вуглевидобувні підприємства до їх приватизації.

За прогнозами експертів, витрати держави з підготовки однієї шахти до приватизації можуть становити близько 3,5 млн. грн. або у цілому 280 млн. грн. у рамках програми приватизації рентабельних активів.

Довідка УНІАН. Програма підтримки вугільного сектору виконується у рамках меморандуму між Україною і ЄС від 2005 року про співпрацю в енергетичній сфері.

Проект фінансується за рахунок коштів ЄС і виконується консорціумом на чолі з компанією Human Dynamics (м. Відень, Австрія).