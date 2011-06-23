БЮТ: Стратегія Києва викликає лише іронію

Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді прийняла рішення не голосувати завтра на сесії за підтримку Стратегії Києва до 2025 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата Київради від «БЮТ-Батьківщини» Олександра БРИГИНЦЯ.

«На нашу думку, стратегія – лише набір загальних фраз, який не демонструє нових підходів до розвитку Києва. На жаль, розробники документа не зробили його креативним, не наповнили його оригінальними ідеями, натомість прописавши позиції, що викликають лише іронію – типу збільшення віку народжених на 10 років, збільшення музеїв у 5 разів, а площі доріг у 3 рази”, – зауважив депутат.

На думку О.БРИГИНЦЯ, необхідно, як і у випадку з Генпланом, передусім після широкого громадського обговорення прийняти показники, яких місто має досягнути у 2015 року, а потім на основі цих завдань доручити розробку стратегії.

«Я впевнений, що окрім господарських завдань про наведення ладу в комунальному господарстві та транспорті треба думати і про серйозні „прориви”. Так, на мою думку, необхідно розширювати межі міста і приміської зони, створивши нову адміністративну одиницю – Столичний округ, куди окрім Києва увійшли б і кілька районів Київської області. Крім того, необхідно розвантажити історичний і культурний центр, звільнивши його від офісів бізнесу і влади, які можна було б перенести на лівий берег Дніпра. Окрім того, стратегія, яка робить акцент на розвиток туризму, так і не проголосила головної мотивації, яка би пояснила, чому до Києва почне їздити у понад 2,5 рази туристів більше, ніж зараз. Крім того, в інших депутатів є інші претензії та пропозиції, що носять не косметичний характер, а стосуються головних підходів до розуміння стратегії», – пояснив О.БРИГИНЕЦЬ.