У Донецьку намагалися підірвати будинок гендиректора «Макіївугілля»?

Вибуховий пристрій підкинули 18 червня 2011 року в двір будинку, де проживає генеральний директор ГП «Макіївугілля» Станіслав Толчин. Про це «Острову» повідомило джерело в Донецькому міськуправлінні міліції. В той же час прес-служба ГУ МВС у Донецькій області цю інформацію не підтверджує і не спростовує.

«В інтересах слідства ім'я потерпілого не розголошується, - повідомила співробітниця прес-служби, - Все, що ми хотіли повідомити, ми вже повідомили».

Учора прес-служба ГУ МВС у Донецькій області поширила інформацію про те, що правоохоронні органи порушили кримінальну справу за фактом вибуху в одному з домоволодінь у центрі Донецька 18 червня.

У результаті вибуху був пошкоджений фасад будинку і шибки трьох вікон. Жертв і потерпілих немає. За попередніми даними, невідомий кинув вибуховий пристрій у двір через огорожу.

Нагадаємо, 20 січня в Макіївці прогриміли два вибухи. Один із них - біля будівлі ГП «Макіївугілля». У листі невідомі вимагали від влади більше 4 мільйонів євро, погрожуючи зробити ще низку вибухів. Міліція за підозрою в організації вибухів затримала двох жителів області, суд над якими проходить зараз у Макіївці.