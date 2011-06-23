Євро на міжбанку падає

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9945/7,9985, на 12:00 ціни знизилися до 7,9940/7,9965. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9940/7,9955 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2847/0,2850, на 12:00 ціни знизилися до 0,2846/0,2848. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2860/0,2862.

У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,1250 (+0,1200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4270/1,4272, а на 15:00 знизилися до 1,4222/1,4224.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4055/11,4125, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,4120/11,4185. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 11,3710/11,3765.