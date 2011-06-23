Київрада віддала приватній структурі більше 15 га в «Жулянах»

Київрада передала понад 15 га землі аеропорту «Жуляни» ТОВ «Майстер-авіа».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 80 із 110 депутатів Київради.

Даним рішенням передбачається змінити цільове призначення земельних ділянок загальною площею 15,3771 га на вул. Медовій (аеропорт «Київ-Жуляни»).

Під час обговорення питання депутат із фракції БЮТ Інна НОВАК зазначила, що таким чином фактично буде подаровано товариству понад 15 га земель.,

За її словами, якщо б ці землі продавалися на аукціоні, то до бюджету міста надійшло б як мінімум 500 млн. грн.

В той же час опоненти наголошували на необхідності такого рішення з тим, щоб можна було готувати даний аеропорт до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Київрада відмовилась передавати товариству з обмеженою відповідальністю «Майстер-авіа» земельні ділянки на вул. Медовій (аеропорт «Київ» Жуляни») для будівництва та експлуатації комплексу будинків і споруд міжнародного аеропорту.

Коментуючи таке рішення, голова фракції "БЮТ-Батьківщина" Тетяна МЕЛІХОВА повідомила, що мова йде про зміну цільового призначення території понад 15 га (загальна площа аеропорту 277 га), що належить аеропорту «Жуляни». На її переконання, зазначені землі місту варто було б продати, оскільки йдеться саме про зміну цільового призначення «з гаражного кооперативу на будівництво капітальних споруд». За її оцінками, бюджет столиці при продажу цієї землі зміг би отримати близько 500 млн. грн.

Київрада підтвердила в лютому цього року рішення про передачу споруд аеропорту «Жуляни» в оренду на 49 років переможцю проведеного конкурсу – ТОВ «Майстер-авіа».