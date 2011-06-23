Міськрада Севастополя розгляне "католицьке" і "російське" питання

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА спростував повідомлення в ЗМІ про відкликання Севастопольською МДА з порядку денного майбутньої сесії міськради питання внесення змін до регіональної програми російської мови і культури.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у відділі у справах преси та інформації міської держадміністрації.

Коментуючи публікації про те, що «з порядку денного сесії міськради Севастополя зникли «католицьке» питання (мається на увазі не вирішуване багато років питання передачі з комунальної власності у власність римо-католицькій громаді будівлі кінотеатру «Дружба», в якому до війни розташовувався католицький храм) і «російського» питання (мова йде про регіональну програму розвитку російської мови і російської культури в Севастополі на 2007-2011 роки, прийнятої рішенням міськради від 13.03.07 № 1621), В.ЯЦУБА нагадав, що ще до затвердження порядку денного сесії міськради адміністрація висловила пропозицію залишити питання про внесення змін до регіональної програми російської мови і російської культури.

«Інформація про те, що держадміністрація відкликала питання про внесення змін до регіональної програми російської мови і російської культури - недостовірна. Ще в понеділок, на апаратній нараді разом з керівництвом міської ради ми вирішили, що будемо підтримувати питання про внесення змін до регіональної програми російської мови, і сьогодні, на зустрічі з депутатами міськради, я ще раз попросив винести його на розгляд сесії», - підкреслив керівник міста.

Голова міськадміністрації запевнив, що на найближчій сесії «російське питання», що стосується регіональної програми російської мови і культури буде розглянуто.

Як повідомлялося, у бюджеті Севастополя щорічно на регіональну програму російської мови та культури передбачається виділення близько 1 млн. грн.