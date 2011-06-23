У Одесі будують глибоководний випуск стічних вод у море

Сьогодні в Одеській затоці почали прокладання траншеї для 4-кілометрового глибоководного випуску стічних вод зі станції біологічного очищення «Північна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів представник підрядчика Олександр ОРЛОВ.

«Замовником виконання проекту виступило Управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації, вартість робіт з укладання трубопроводу становлять 585 млн. грн., які мають бути виконані до осені», - сказав він.

За словами О.ОРЛОВА, всього для прокладання труб у траншеї належить вилучити 550 тис. кубометрів піску.

Він також додав, що для будівництва глибоководного випуску стічних вод використовуються спеціальні труби.

За його словами, «успішно завершено транспортування партії труб завдовжки 400 метрів зі Швеції через Середземне море і протоку Босфор. Оскільки труби виготовлені зі спеціальних матеріалів, шведська компанія гарантує термін їх служби до 100 років».

О.ОРЛОВ також стверджує, що будівництво глибоководного випуску не вплине на екологію одеської акваторії, «тому всі заяви про те, що стічні води псуватимуть наші пляжі, необґрунтовані».

Як повідомлялося, екологи виступають проти реалізації цього проекту, який передбачає прокладання труби на 4 км від берега. На їх думку, скидання стічних вод у море завдасть непоправної шкоди екології.