Кабмін вирішив як співпрацювати із закордонними українцями

Кабінет міністрів України схвалив Концепцію Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року.

Відповідне розпорядження уряду від 22 червня 2011 р. № 572-р, оприлюднене на сайті Кабміну.

Метою Програми є здійснення центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення співпраці із закордонними українцями, збереження їх національно-культурної ідентичності, використання інтелектуального, культурного та духовного потенціалу закордонних українців для утвердження позитивного міжнародного іміджу України, а також забезпечення підтримки закордонних українських громад.

Виконання Програми здійснюється шляхом визначення стратегії співпраці із закордонними українцями з урахуванням специфіки країн їх проживання; удосконалення законодавства з питань співпраці із закордонними українцями, забезпечення захисту їх інтересів; активізації інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями; зміцнення співпраці органів державної влади та громадських організацій, які беруть участь у реалізації державної політики у сфері забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями тощо.

Виконання Програми здійснюється протягом п’яти років. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом.