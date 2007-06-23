В УНІАН розкажуть про застосування катувань в Україні (трансляція на 5 каналі)

25 червня (понеділок)

12-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му телеканалі каналі відбудеться спільна прес-конференція Харківської правозахисної групи (ХПГ) та Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна» присвячена застосуванню катувань в Україні посадовими особами держави. Теми: масштаб застосування катувань та жорстокого поводження в Україні; оцінка виконання Україною міжнародних стандартів із заборони катувань: погляд Комітету ООН проти катувань; жорстокі побиття засуджених спецназом у 2007 році; праця Фонду професійного захисту жертв катувань; попередження катувань: програма дій на майбутнє. Учасники: Євген Захаров, співголова ХПГ, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, член правління міжнародного товариства «Меморіал»; Катерина Левченко, президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна», народний депутат ВРУ 5-го скликання; Олег Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ з прав людини і гендерних питань, полковник міліції; жертви катувань (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 205-36-95, 8 (050) 402-40-64. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.