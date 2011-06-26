ООН перевіряє психіатричні заклади в Україні

Підкомітет ООН з недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання Комітету ООН проти катувань здійснив перший офіційний візит в Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Метою візиту стало відвідування психіатричних закладів. До складу делегації увійшли представники Франції, Німеччини, Росії, Польщі, Данії, Вірменії, Бразилії та інших зарубіжних країн.

У МОЗ зазначили, що відповідно до попередніх висновків Підкомітету ООН, зауважень до надання медичної допомоги пацієнтам у психіатричних закладах не було, остаточний звіт буде підготовлено за декілька місяців по завершенню роботи підкомітету.

Загалом на початку цього року у психіатричних закладах України під диспансерним і консультативним спостереженням перебувало 1 млн. 168 тис. 717 осіб з різними формами психіатричної патології (2,6% населення України).

За 10-річний період показник поширеності розладів психіки та поведінки поступово збільшився на 4,2% (з 2 449,2 на 100 тис. населення у 2001 році до 2 552,8 - у 2010 році).