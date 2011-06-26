Skoda врізалася в дерево: троє загиблих

У Київській області при зіткненні автомобіля з деревом загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 16.18 у Бориспільському районі, на 14 км автошляху Бориспіль - Переяслав-Хмельницький.

Водій легкового автомобіля Skoda не впорався с керуванням, з’їхав з дороги та допустив зіткнення з деревом.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Київській області.

Всього в Україні минулої доби сталася 101 дорожня аварія, загинули 18 осіб, постраждали – 125.