Skoda врізалася в дерево: троє загиблих
10:59, 26 червня 2011Суспільство
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ДТП на Київщині
У Київській області при зіткненні автомобіля з деревом загинули троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 16.18 у Бориспільському районі, на 14 км автошляху Бориспіль - Переяслав-Хмельницький.
Водій легкового автомобіля Skoda не впорався с керуванням, з’їхав з дороги та допустив зіткнення з деревом.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Київській області.
Всього в Україні минулої доби сталася 101 дорожня аварія, загинули 18 осіб, постраждали – 125.
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