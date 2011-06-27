"Пісні Опілля" відкрилися святковою літургією

26 червня в місті Рогатин Івано-Франківської області розпочався V обласний відкритий фестиваль аматорської народної творчості «Пісні Опілля».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у міській раді Рогатина, зранку у храмах міста відслужили святкові літургії. Потім колона учасників фестивалю пройшла святковою ходою із площі Роксолани до міського парку відпочинку ім. Р.Шухевича, де відбулося урочисте відкриття фестивалю.

До вечора тривала святкова фестивальна мистецька програма за участю колективів аматорської творчості Опільського регіону та гостей фестивалю. Також діють виставки декоративно-ужиткового та художнього мистецтва. Учасників фестивалю та гостей гостинно зустрічають фольклорні подвір’я «Опільські газди». Завершить свято молодіжна шоу-програма та феєрверк.