Митниця поставить відео на всіх пунктах пропуску
06:27, 27 червня 2011Суспільство
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...коли знайде гроші
Державна митна служба України планує оснастити відеокамерами всі пункти пропуску на кордоні в 2013 році.
Митниця внесе пропозиції щодо встановлення відеокамер у проект держбюджету 2013 року», - сказав глава ДМС Ігор Калєтнік в інтерв`ю ZN.UA.
За його словами, в нинішніх цінах на встановлення відеокамер в пунктах пропуску необхідно 800 млн грн і зараз таких коштів у митниці немає.
«Ми не відмовимося від цієї ідеї, тому що без такої системи контролю говорити про надійність наших митних кордонів не можна», - сказав І. Калєтнік.
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