Митниця поставить відео на всіх пунктах пропуску

Державна митна служба України планує оснастити відеокамерами всі пункти пропуску на кордоні в 2013 році.

Митниця внесе пропозиції щодо встановлення відеокамер у проект держбюджету 2013 року», - сказав глава ДМС Ігор Калєтнік в інтерв`ю ZN.UA.

За його словами, в нинішніх цінах на встановлення відеокамер в пунктах пропуску необхідно 800 млн грн і зараз таких коштів у митниці немає.

«Ми не відмовимося від цієї ідеї, тому що без такої системи контролю говорити про надійність наших митних кордонів не можна», - сказав І. Калєтнік.