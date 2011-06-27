Через зливу затопило Музей Голодомору

У Києві через зливу затопило експозиційну залу Національного музею «Меморіал пам’яті жертв Голодомору в Україні».

Про це повідомляє Радіо "Свобода" з посиланням на директора музею Віктора ДІДЕНКА.

За його словами, нині музей закритий, і коли він відновить свою роботу, поки невідомо. «Ми мали працювати цими днями. Але через підтоплення найближчим часом музей не працюватиме - поки все не усунемо і не розберемося, у чому причина», - сказав він.

Директор музею наголосив, що, на його думку, «те, що трапилося, - це прорахунки проектно-будівельних робіт». «Не продумали, що робити з водою, яка потрапляє до «Свічі пам’яті» (наземної частини меморіалу), через яку вода потрапляє до «Зали пам’яті», тобто експозиційної зали, яка знаходиться прямо під «свічею»», – повідомив він.

За словами В.ДІДЕНКА, збитки у музеї поки що не рахували. «Ми вже винесли близько 40 відер води. Затопило 5 проекторів, які висять під стелями. Зараз ми знімаємо решту. Скільки це буде коштувати державі, я не знаю», - сказав директор музею.

Як повідомлялося, приміщення музею перебуває на балансі Київської міської державної адміністрації. Національний музей «Меморіал пам’яті жертв Голодомору в Україні» відкрили для відвідувачів у серпні 2009 року.