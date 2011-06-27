В ізоляторі помер затриманий

Сьогодні у харківському ізоляторі тимчасового утримання помер слідчо-заарештований 44-річний чоловік.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області.

За їх даними, неодноразово раніше судимого чоловіка за підозрою у крадіжці газового балону в одному із приватних домоволодінь у Харкові було доставлено в порядку статті 115 КПК України в ізолятор тимчасового тримання увечері 24 червня.

26 червня о 18.15 затриманий, перебуваючи в камері ізолятору, поскаржився на погане самопочуття. О 18.30 прибула бригада швидкої медичної допомоги, яка надала медичну допомогу затриманому. Однак невдовзі затриманому знову стало зле. Лікарі швидкої медичної допомоги, які повторно прибули до ізолятору, встановили попередній діагноз - вегето-судинна дистонія за гіпертонічним типом, хронічний алкоголізм, алкогольна нейропатія.

27 червня близько 4:00 ранку лікарі «швидкої» констатували біологічну смерть затриманого громадянина. За результатами судово-медичного дослідження, смерть чоловіка настала внаслідок постішемічного інфаркту головного мозку.

За даним фактом проводиться службове розслідування.