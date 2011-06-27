Горить поліклініка медуніверситету в Одесі

В Одесі горить стоматологічна поліклініка Національного медичного університету.

Як передає кореспондент УНІАН, для гасіння вогню, що охопив приблизно 600 квадратних метрів будівлі поліклініки, пожежні розрахунки використовують 14 одиниць спецтехніки, зокрема 8 автоцистерн.

Пожежа почалася в одному з приміщень другого поверху будинку на розі вулиць Мечникова і Пастера. За свідченнями очевидців, полум`я швидко перекинулося, з урахуванням вітряної погоди, на всю будівлю. Пожежним розрахункам заважали наблизитися до будівлі автомобілі, припарковані у дворі поряд з приміщенням поліклініки.

За словами заступника начальника обласного управління МНС Анатолія ВАСИЛЬЧЕНКА, який координує дії пожежників, «гасіння пожежі ведуть 82 бійці протипожежної служби, вогонь вдалося локалізувати - немає небезпеки його розповсюдження на сусідні будівлі».

Проте через слабкий тиск води і сильний вітер приміщення другого поверху будівлі вигоріли - дах обрушився всередину.