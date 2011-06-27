Підліток застрелив 11-річного приятеля з рушниці вітчима

Мимовільний постріл у Полтаві

У Полтаві 13-річний підліток мимовільним пострілом із мисливської рушниці заподіяв вогнепальне поранення живота 11-річному приятелю. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України. Невдовзі постраждалий помер від поранення. Мисливська рушниця належала вітчиму підлітка, була зареєстрована. Наразі зброю вилучено, проводиться перевірка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter