Посол України в РФ перевірив ситуацію на кордоні

Прикордонні і митні служби України та Росії координуватимуть свою діяльність напередодні Євро-2012.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомили у Посольстві України у Москві за підсумками регіональної поїздки Надзвичайного і Повноважного Посла України в Росії Володимира ЄЛЬЧЕНКА до Брянської області.

У посольстві відзначили, що головною метою поїздки було знайомство з ситуацією у сфері облаштування і функціонування пункту пропуску через українсько-російський державний кордон “Троєбортне - Бачівськ”, а також обговорення з керівництвом області стану і перспектив подальшого розвитку міжрегіонального співробітництва.

За підсумками робочої наради за участю представників прикордонних і митних служб Сумської і Брянської областей була досягнута домовленість про продовження роботи з удосконалення умов при перетині державного кордону України і РФ, в тому числі шляхом запровадження в пунктах пропуску новітніх технологій прикордонного і митного контролю, а також вироблення механізмів здійснення спільного контролю, переговори про який вже розпочаті прикордонними і митними службами двох держав.

“Результати проведеної наради дозволять скорегувати спільні дії зазначених служб напередодні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні, під час проведення якого очікується суттєве збільшення навантаження на пропускні можливості пунктів перетину кордону”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив, що в Україні розраховують, що до півмільйона росіян зможуть відвідати матчі чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.