Нафтогаз дає безпроценту позику на чорноморський газ

Державне акціонерне товариство (ДАТ) «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) домовилося з НАК «Нафтогаз України» про надання безвідсоткової позики на суму 1 млрд. 278 млн. грн. терміном до кінця 2011 року.

Про це йдеться у повідомленні «Чорноморнафтогазу», оприлюдненому на сайті Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідний договір було підписано 22 червня, а вже 23 червня «Чорноморнафтогаз» одержав перший транш у розмірі 45 млн. грн.

У повідомленні також зазначається, що позика надається на безвідсотковій основі з метою реалізації заходів, передбачених Програмою робіт ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік щодо забезпечення виконання планових показників видобутку природного газу.

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» планує до 2015 року збільшити щорічний видобуток газу в 1,8 раза - до 1,87 млрд. куб. м.

Нагадаємо, у 2011 році на виконання доручень Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Кабінету міністрів України щодо збільшення вітчизняного видобутку нафти і газу і за фінансової підтримки акціонера НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз» дообладнує два діючих і освоює одне нове родовище. Нові потужності Архангельського і Голіцинського родовищ дозволять «Чорноморнафтогазу» підтримати щорічний видобуток газу на рівні понад 1 млрд. куб. м. А запуск нового Одеського родовища значно збільшить поставки газу з шельфу Чорного моря.

Довідка УНІАН. Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» - єдине підприємство в Україні, яке самостійно проводить розвідку, освоєння і розробку родовищ нафти і газу в українському секторі Чорного і Азовського морів, підготовку вуглеводневої сировини, її транспортування і зберігання.

«Чорноморнафтогаз» здійснює безперебійне постачання газом споживачів Криму. Є одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Криму і України.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».