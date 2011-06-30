Литвин: йдеться не про продаж землі, а про капіталізацію

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевнив, що до осені парламент не розглядатиме законопроекти щодо ринку землі сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прямої лінії у редакції газети «Известия в Украине» він сказав: «На цій сесії, тобто, до осені, Верховна Рада не розглядатиме відповідні новації ні від Кабінету міністрів, ні від народних депутатів України».

В.ЛИТВИН вважає, що основним завданням при введенні ринку землі має стати її капіталізація. «Коли ми говоримо про ринок землі, то насамперед це має передбачати право людини розпоряджатися землею, яка є в неї у приватній власності”, – сказав В.ЛИТВИН. За його словами, “мова йде не про фактичний продаж землі, а насамперед про те, щоб у нас відбувся процес капіталізації землі, у тому числі за допомогою права здавати землю в оренду”. Він додав: “І не на три-п´ять років, а на десять і більше років».

За словами голови ВР, за підрахунками експертів, приведення ціни на українську землю до загальноєвропейського рівня займе до 10 років. Він переконаний, що «того дикого ринку, про який говорять і яким лякають, в нас не буде». За його словами, не йдеться про те, що “землю продаватимуть іноземцям і хтось буде землю скуповувати".

В.ЛИТВИН нагадав, що на сьогодні у парламенті не зареєстрований урядовий законопроект про ринок землі. За його словами, це пов’язано з тим, що на поточній сесії Верховна Рада вже відхилила законопроект про ринок землі, а згідно з Регламентом ВР, якщо законопроект розглядався і був відхилений, аналогічний законопроект може розглядатися не раніше, ніж на наступній сесії.