На Луганщині блискавка вбила людину

В Луганській області від ураження блискавкою одна людина загинула і ще одна – постраждала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора о 19.30 у с. Криворіжжя Брянківської міської ради під час дощу, на відкритій ділянці спортмайданчику.

Постраждалу у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.