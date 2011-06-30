На Луганщині блискавка вбила людину
08:51, 30 червня 2011Суспільство
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Ще один потерпілий - у лікарні
В Луганській області від ураження блискавкою одна людина загинула і ще одна – постраждала.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора о 19.30 у с. Криворіжжя Брянківської міської ради під час дощу, на відкритій ділянці спортмайданчику.
Постраждалу у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.
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