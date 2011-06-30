Експерти: держава недостатньо лобіює інтереси бізнесу

Держава і бізнес повинні спільно працювати над зміцненням позицій української продукції на зовнішніх ринках.

Таку думку висловили опитані агентством УНІАН експерти, оцінюючи підписання Генеральної угоди міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ і головою Об`єднаного руху роботодавців України Дмитром ФІРТАШЕМ.

Головний економіст інвестиційної компанії «Dragon Capital» Олена БЄЛАН вважає, що, серед іншого, необхідний якісний промоушн українських компаній на дипломатичному рівні і відновлення практики дії рівних умов для всіх підприємств. “Введення пільг, у даному випадку, не ефективне, оскільки вимагає великих фінансових вливань. Держава їх не має”, - зазначила О.БЄЛАН.

Директор аналітичного агентства «Маркер Груп» Сергій ПІСОЦЬКИЙ зазначив, що співпраця держави і приватного бізнесу – це загальноприйнята світова практика. «Не потрібно далеко ходити, візьміть нашого північного сусіда. Росія не лише активно захищає свій внутрішній ринок, регламентуючи ціни, але й активно лобіює інтереси власних виробників на зовнішніх ринках», - сказав аналітик. «Останній яскравий приклад скоординованої співпраці держави і бізнесу – прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН у рамках офіційного візиту до Індії взяв участь у переговорах про поставки до країни російських фосфатних добрив. Від цього виграли обидві сторони. Індія забезпечила собі гарантовані обсяги продукції за вигідною ціною, а Росія одержала додатковий величезний ринок збуту», - сказав аналітик.

На думку С.ПІСОЦЬКОГО, держава не достатньою мірою лобіює інтереси вітчизняних виробників на глобальному ринку. За його словами, український бізнес, як правило, самостійно налагоджує зв`язки із зарубіжними партнерами.

Нагадаємо, 29 червня МЗС України і роботодавці домовилися спільно посилити позиції українського експорту на зовнішніх ринках. Генеральну угоду про співпрацю підписали міністр закордонних справ України К.ГРИЩЕНКО і голова Об`єднаного руху роботодавців України Д.ФІРТАШ. У документі наголошується, що консолідація зусиль держави і приватного сектора економіки в умовах глобальних викликів і фінансово-економічних криз сприятиме економічному зростанню України. Зокрема, налагодження державно-приватного партнерства в зовнішньоекономічній сфері дозволить зміцнити позиції української продукції на міжнародних ринках, сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості України, і, отже, - поліпшенню її міжнародного іміджу. Сторони відзначили, що спільні зусилля дозволять підвищити експортний потенціал України, яка зараз займає за цим показником 53-е місце у світі.