Силовики провели обшук в Одеському порту

Слідчим управлінням прокуратури Одеської області здійснюється слідство у кримінальній справі про передачу на 49 років в оренду ТОВ «Цезар» державного майнового комплексу готелю «Одеса» площею 23 тис. кв. м, супровід якої здійснюється співробітниками УМВС України в області.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, коментуючи проведення обшуку в бухгалтерії ДП «Одеський морський торговий порт» співробітниками прокуратури та міліції в рамках розслідування кримінальної справи за фактом завдання збитків державі внаслідок укладення 29 вересня 2005 року договору оренди між адміністрацією порту і ТОВ «Цезар».

Прокурорська перевірка показала, уточнили в прес-службі облпрокуратури, що «посадовці державного підприємства уклали угоду про передачу в оренду ТОВ «Цезар», зловживаючи службовим становищем, порушуючи вимоги ст. 2, 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», згідно з якими повноваження по передачі в оренду нерухомого майна площею понад 200 кв. м, що належить державі, належать до виняткової компетенції Фонду державного майна України та його регіональних відділень».

Кримінальну справу стосовно службових осіб ТОВ «Готель Одеса» і ДП «Одеський морський торговий порт» порушено облпрокуратурою 25 червня за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), за фактом заподіянні шкоди державі.

Раніше прокуратура Одеської області оскаржила в апеляційному порядку постанову Господарського суду Одеської області від 30 вересня 2009 року про затвердження мирової угоди між ТОВ «Цезар» і ДП «Одеський морський торговий порт», повідомили в прес-службі облпрокуратури. Працівники прокуратури мають намір добитися рішення про розірвання цієї незаконно укладеної угоди й повернути готель «Одеса» державі.

За словами очевидців, вчора близько 15 годин до адмінбудівлі Одеського морського торгового порту увійшли люди в масках і формі, зібрали в конференц-залі співробітників підприємства, не пред'явивши їм своїх посвідчень. Люди в масках зайшли також до кабінету начальника порту Миколи ПАВЛЮКА. В'їзд на підприємство був заблокований тракторами. Офіційних коментарів правоохоронних органів і керівництва порту в середу не було.