У Греції загинув український турист
13:24, 30 червня 2011Суспільство
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Купався під час шторму
У Греції загинув український турист.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр ДИКУСАРОВ.
За його словами, Посольство України в Греції 27 червня отримало повідомлення правоохоронних органів Грецької Республіки про смерть громадянина України, який з 23 червня перебував на відпочинку на острові Кріт.
Смерть настала в першій половині дня 27 червня під час купання в морі у штормових умовах.
В ході телефонної розмови з дружиною загиблого консульський співробітник дипустанови поінформував її про відповідні заходи туристичного оператора та страхової компанії щодо перевезення тіла покійного до України.
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