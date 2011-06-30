В Одесі заборонили купатися на всіх пляжах міста

Головний санітарний лікар Одеси Іван КЛИМЕНТЬЄВ оприлюднив розпорядження про заборону морського водокористування на всіх пляжах міста.

Як повідомили УНІАН у міськСЕС, «таке рішення головний санлікар Одеси ухвалив у зв`язку з рясними зливовими опадами», що мали місце останнім часом. Заборону буде скасовано після отримання чергових результатів лабораторних досліджень фахівців, які підтвердять, що проби морської води відповідають нормативним вимогам.

Вимірювання якості морської води в 39 місцях водокористування проводяться щотижня. Минулого тижня вода на пляжах міста, згідно з лабораторними даними, відповідала встановленим нормам.

Із квітня залишався закритим пляж «Чорноморка» у зв`язку з незадовільним технічним станом.

Як повідомляв УНІАН, протягом 26-27 червня кількість опадів, що випали в Одеській області, в 1,5-2 рази перевищила місячну норму, становивши від 17 до 61 мм.

За словами начальника Управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації Олександра МІХЕЄВА, «енергопостачання всіх населених пунктів у Одеській області, яке було припинено внаслідок зливи й ураганного вітру, станом на 30 червня відновлено, тривають роботи з підключення окремих абонентів. На аварійно-відновлювальних роботах було задіяно 153 ремонтних бригади і 160 одиниць техніки».