Працівниця банку вкрала з карток клієнтів більше мільйона

Заводський районний суд Дніпродзержинська Дніпропетровської області до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна засудив головного економіста відділу кредитування філії одного з банків, яка викрала з платіжних карток клієнтів понад 1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Дніпропетровській області.

26-річна шахрайка впродовж 2006-2009 років, маючи доступ до автоматизованої банківської системи, неодноразово здійснювала перевипуск банківських карток клієнтів, знімала готівку в касі банку та привласнювала її.

Проти неї слідчим відділом УСБУ було порушено кримінальну справу за шахрайство, підробку документів та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється у комп`ютерних мережах (ч. 4 ст. 190, ч. 2 та ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України).