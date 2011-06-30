Вищий спецсуд дав банкірам зітхнути вільно

Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ заборонив судам нижніх інстанцій анулювати кредитні договори фізичних осіб за позовами цивільних чоловіка або дружини, пише журнал WEEKLY.UA.

Як пояснила партнер юридичного центру «Пріоритет» Дарина ГАВРИЛИЦЯ, досі практично будь-який громадянин України, який не перебуває в офіційному шлюбі, мав можливість розірвати в суді кредитний договір, посилаючись на Сімейний кодекс. Для цього цивільній дружині (або чоловіку) боржника достатньо було подати позов до суду, в якому зазначити, що вона (або він) не давала згоди своїй половині на позику в банку. Все майно у них, мовляв, спільне, і банк був зобов`язаний, перш ніж видати кредит одному з подружжя, спочатку поцікавитися в іншого, чи згоден той обтяжувати сімейну власність боргами. За словами юриста, «подібні позови не набули характеру епідемії лише тому, що банки чинили опір їм у суді до останнього. Проте виграти кожну таку справу банк міг, лише довівши, що фактично цивільного шлюбу не було. А якщо зробити це не вдавалося, процес затягувався до безкінечності. Тепер, після роз`яснення Вищого спеціалізованого суду, банкіри можуть зітхнути вільно».