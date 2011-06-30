Десантний корабель ЧФ візьме участь у параді ВМС України

3 липня в Севастополі великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Ямал» візьме участь у параді бойових кораблів Військово-морських сил України, присвяченому Дню флоту України.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар командувача ЧФ РФ капітан I рангу Вячеслав ТРУХАЧОВ.

Як сказав офіцер, російський корабель щорічно бере участь у спільному морському параді на запрошення української сторони.

Крім того, за його словами, за традицією, що склалася, у святкових заходах разом з екіпажем ВДК «Ямал» візьмуть участь командувач ЧФ РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ, представники командування російського флоту.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в параді кораблів на честь Дня флоту України загалом візьмуть участь 16 кораблів, катерів і суден, зокрема 1 корабель від ЧФ РФ, 2 кораблі Державної прикордонної служби України і 1 рятувальне судно ГА «Севастопольський морський торговий порт».